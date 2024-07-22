Mudanya şehir merkezinde, sokaklara gelişi güzel park edilen araçlar ciddi bir güvenlik sorununu beraberinde getiriyor.BURSA (İGFA) - Şehir merkezinde yer alan otoparkların çoğunun ücretli olması, sürücüleri sokaklara yönlendiriyor. Ancak, bu durumun trafik sıkışıklığına ve özellikle yayaların güvenliğine olumsuz etkileri bulunuyor. Şehir meydanında bulunan otoparkın ücretli olması, sürücüleri alternatif park yerleri aramaya itiyor ve genellikle ücretsiz olan sokak kenarlarına yönlendiriyor.

Özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında, şehir merkezindeki yoğunluk artıyor ve sokaklara park edilen araçlar, yayalar için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, şehir merkezindeki otopark sorununa çözüm bulunmasını ve özellikle şehir meydanındaki otoparkın ücretsiz hale getirilmesini talep ediyor.