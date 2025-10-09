Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği Mobil Toprak Analizi Projesi, üreticilerden tam not aldı. Uzman ekipler tarafından yapılan uygulamayla verimin artacağına inandıklarını söyleyen çiftçiler, Başkan Mustafa Bozbey'in her zaman üreticiyi desteklediğini belirterek teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da çiftçilerin gelir düzeyini artırma ve üretim verimliliğini daha yukarıya çekme amacıyla desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla başlattığı Mobil Toprak Analizi Projesi'ni sahada uygulamaya başladı.

Pilot bölge olarak seçilen İnegöl ilçesi Maden Mahallesi'ne giden uzman ekipler, mobil toprak analiz cihazıyla arazilerin toprak değerlerini ölçtü. Yapılan analizler sonucunda toprağın besin elementi durumu belirlenirken, üreticilere doğru gübreleme programı ile yetiştiricilik konusunda bilgiler verildi.

Gazelli, Eskiköy ve Soğukdere mahallelerindeki üreticilerin arazilerinde de ölçüm yapan ekipler, gerekli bilgilendirmeleri yaparak hem verimliliğin artırılmasını hem de gereksiz girdilerin önüne geçilmesini sağlıyor. Toprak Analizi Projesi'nden faydalanmak isteyen çiftçiler, bulundukları mahalle muhtarlarına veya ziraat odalarına başvurabiliyor. Ayrıca proje kapsamında hayvancılık alanında da danışmanlık hizmeti sunuluyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nin çilek fidesiyle başlayan desteklerinin sıvı gübre, damla sulama borusu, mazot destekleriyle devam ettiğini söyledi. Mobil Toprak Analizi Projesi'nin de üreticiye büyük fayda sağlayacağını anlatan Çelik, Başkan Mustafa Bozbey'in desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maden Mahallesi Muhtarı Ünal Arkın, uzman ekiplerin ayaklarına kadar gelip mobil toprak analizi yapmasının çiftçiler için büyük kolaylık olduğunu ifade ederek katkılarından dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

İnegöllü üretici Süleyman Atıl, damlama sulama borusu, sıvı gübre desteklerinin ardından toprak analizi için de katkı sağlanmasını kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek Büyükşehir Belediyesi'ni her zaman yanlarında görmek istediklerini vurguladı.