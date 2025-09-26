Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Gastronomi Festivali, Merinos Park’ta kapılarını açtı. Dostluk çorbasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa’yı dünya gastronomi durağı yapacağız” dedi. 3 gün sürecek festival, 100’den fazla etkinlikle kentin mutfak mirasını tanıtacak.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, 26-28 Eylül 2025 tarihlerinde Merinos Park’ta başladı. Bursa’nın 17 ilçesinden toplanan baharatlarla hazırlanan “Dostluk Çorbası” ile açılışı yapılan festival, yerel halk ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

BOZBEY: “ÇORBA, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMANIN SİMGESİ”

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dostluk çorbasının festivalin ruhunu yansıttığını belirterek, “Bu çorba, sadece bir yemek değil; kardeşlik, dostluk ve birlik mesajıdır. İçinde sevgi, dayanışma ve birlikte üretimin bereketi var. 17 ilçemizden toplanan baharatlar ve kardeş ülkelerin katkılarıyla lezzetlenen çorbamız, Bursa’nın anlamlı bir şekilde anılmasını sağlayacak. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa’nın köklü mutfak kültürünü dünyaya tanıtacaklarını ifade eden Bozbey, amaçlarının Bursa’yı dünyada gastronomi durağı yapmak olduğunu söyledi. Festivalin, Bursa'nın gastronomi turizmini güçlendiriyor ve yerel ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Bozbey, tüm paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek festivalin kente hayırlı olmasını diledi.

BİLECİK’TEN DESTEK: “DOSTLUK ÇORBASI ÜLKEMİZE YAYILSIN”

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise festivalde yaptığı konuşmada, “Bursa’nın misafirperverliği için minnettarım. Karıştırdığımız dostluk çorbası, ülkemize yayılsın; dayanışma ve kardeşlikle güzel günlere adım atalım,” diyerek festivalin hayırlı olmasını diledi.

Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, geçen yılki festivalin başarısını anımsatarak, “Bu yıl dördüncü kez bir aradayız. Türk mutfağı ve kültür yolu etkinliklerimizi Gastro Festivali ile taçlandırıyoruz. Serin havaya rağmen bu güzel ortamda dinginleştim” dedi. Vali Yardımcısı Gençoğlu, Bursa’nın gastronomi etkinlikleriyle Türkiye’de fark oluşturduğunu kaydetti.

3 GÜN SÜRECEK LEZZET ŞÖLENİ

26-28 Eylül’de Merinos Park’ta düzenlenecek festival, atölyeler, yarışmalar, tadımlar, kültürel gösteriler, sunumlar ve söyleşilerle 100’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak. “Bursa Lezzet Durağı” projesiyle kentin simge yemekleri standartlara uygun sunulacak; kriterleri karşılayan işletmelere “Güvenilirlik Sertifikası” verilecek.

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, yerel ürünlerin markalaşmasını hedeflerken, “Şefler Köy Yollarında” projesi, hasat etkinlikleri, miras tabak sunumları ve film-belgesel gösterimleri festivali zenginleştirecek.

‘Mutfak Mirasına Sahip Çık’ programıyla akademisyenler ve öğrenciler, gastronomi okullarıyla Bursa mutfağını kayıt altına alınırken, ‘Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi’ kitabı ile mutfak kültürü kalıcı klılınacak. ‘Rotam Bursa Lezzetleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni ise festivalde yer alacak.

Öte yandan konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Bozbey tarafından ‘Lezzet Durağı’ projesine destek olan Bursa Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Durmuş’a ve ‘Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi’ kitabının yazarı Fatih Yıldırım’a plaket takdim etti. ‘Rotam Bursa Lezzetleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’ jüri üyelerine de plaket veren Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra yarışmanın birincisi Veysel Kaya, ikincisi Emrullah Akgün ve üçüncüsü Aygül Harmancı’ya ödüllerini takdim etti.