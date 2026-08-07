Bursa'nın Nilüfer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 273 sikke ve 18 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nilüfer ilçesinde 7 Ağustos 2026 tarihinde 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü faaliyet kapsamında, elindeki tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmaya çalıştığı belirlenen 1 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelinin yanında yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 adet sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 105 adet sikke, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 50 adet sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 18 obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İli Nilüfer İlçesinde Kom Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 07 Ağustos 2026 günü icra edilen 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında yapılan faaliyet neticesinde; şüpheli (1) şahıs yanında bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı: pic.twitter.com/B8uvDhz8Zy — Bursa İl Jandarma Komutanlığı (@bursailjandarma) August 7, 2026