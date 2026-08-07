Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu (GETİP), bölgemizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine katkı sağlayacak yeni proje ve iş birliklerini değerlendirmek amacıyla Ankara'da bir dizi önemli temasta bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Fatih İşlek ve Oya Özcan ile Genel Sekreter M. Hanifi Subaşı'ndan oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve çeşitli bakanlıklarda gerçekleştirilen görüşmelerde, Gebze'nin geleceğine yön verecek proje ve hedefleri ilgili makamlarla paylaştı.

Heyet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Sevim Sayım Madak ve Leman Yenigün ile ayrı ayrı bir araya gelerek, aile odaklı sosyal projeler başta olmak üzere GETİP'in hayata geçirmeyi planladığı vizyon projelerini aktardı. Görüşmelerde, kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi, aile yapısını destekleyen çalışmalar ve bölgemizde uygulanabilecek örnek projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Bakan yardımcılarının projelere gösterdiği yakın ilgi ve yapıcı değerlendirmeler, heyet tarafından memnuniyetle karşılandı.

GAZİ MECLİS'TE VERİMLİ İSTİŞARELER

Ankara programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret eden GETİP heyeti, Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, bakanlık temasları hakkında bilgi paylaşılırken, GETİP'in devam eden ve planlanan projeleri değerlendirildi. Özellikle Gebze'nin üretim, sanayi ve ticaret gücünün şehir ekonomisine ve sosyal yaşamına daha fazla katma değer olarak kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet, ziyaret sırasında Gazi Meclis'i gezme fırsatı bulurken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombalanan bölümü de ziyaret ederek milli iradenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anlamlı anlar yaşadı. Program sırasında heyetle bir araya gelen Kars Milletvekili Adem Çalkın da görüşmelere katılarak bölgeler arası iş birliği ve kalkınma üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ankara temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, kamu kurumlarıyla kurulan güçlü diyaloğun bölgenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: 'GETİP olarak yalnızca bugünün değil, geleceğin Gebze'sini inşa edecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz temaslar, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olmuştur. Üretimin ve sanayinin merkezi olan Gebze'nin potansiyelini sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya daha güçlü şekilde yansıtacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz.'