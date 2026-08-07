Maltepe Belediyesi tarafından çocukların kitaplarla daha fazla vakit geçirmesini ve okuma alışkanlığının desteklenmesini amacıyla düzenlenen 'Okuma Etkinliği', ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programın adresi Şehit Namık Ayhan Akbaba Parkı oldu. Etkinlikte yer alan 'Okutopya Yolda' adlı gezici kitap aracı, çocukların ve ailelerin buluşma noktası haline geldi. İçerisinde farklı yaş gruplarına yönelik çok sayıda kitabın bulunduğu araç, çocuklara kitapları yakından inceleme ve seçme fırsatı sundu.

Parkta oluşturulan okuma alanında çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte kitap okurken, bazı aileler de çocuklarına kitapları eşlik ederek okudu. Küçük yaş grubundaki çocuklar için hazırlanan renkli kitaplar ve okuma materyalleri de etkinliğe ayrı bir hareketlilik kattı.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ BİR ARADA

Etkinlik boyunca çocuklar kitapları incelerken, aileler de onlara eşlik etti. Parkta oluşturulan küçük oturma alanlarında gerçekleştirilen okumalarla çocukların kitaplarla kurduğu bağın güçlendirilmesi hedeflendi.

Büyükanne, büyükbaba, anne, baba ve çocukların birlikte katıldığı etkinlikte aileler, çocuklarıyla aynı ortamda kitap okumanın keyfini yaşadı. Çocuklar ise hem açık havada vakit geçirdi hem de farklı kitaplarla tanışma imkânı buldu. Gezici kitap aracının içerisinde kitapları inceleyen çocukların ilgisi renkli görüntülere yansıdı. Maltepe Belediyesi'nin 'Okuma Etkinliği' ile çocukları kitaplarla buluştururken aileleri de bu sürecin bir parçası olmaya teşvik ettiği etkinlikte, okumanın yalnızca bireysel bir alışkanlık değil, ailece paylaşılabilecek keyifli bir etkinlik olduğu vurgulandı.