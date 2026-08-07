Edirne'nin Keşan ilçesinde bir anaokulunda düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında hazırlanan Elazığ sunumu, minik öğrencinin anlatımıyla renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Tarihi, kültürü ve yöresel lezzetleri anlatan sunum, öğretmen ve arkadaşlarından büyük alkış aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da bir anaokulunda gerçekleştirilen kültür etkinlikleri kapsamında, minik bir öğrencinin hazırladığı Elazığ sunumu izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve farklı şehirlerini küçük yaşlarda tanıtmayı amaçlayan etkinliklerin bu haftaki durağı, 'Gakgoşlar Diyarı' olarak bilinen Elazığ oldu.

Sınıfta büyük bir heyecanla hazırladığı sunumu gerçekleştiren minik öğrenci, Elazığ'ın tarihi, coğrafi güzellikleri ve yöresel değerlerini arkadaşlarına anlattı. Adeta küçük bir turizm elçisi gibi kenti tanıtan öğrenci, sunumuyla büyük ilgi gördü.

HARPUT VE KEBAN SINIFTA HAYAT BULDU

Sunumuna Elazığ halkının kullandığı 'Gakgoş' ifadesinin anlamını anlatarak başlayan minik öğrenci, kentin önemli simgelerini tanıttı. Elazığ'ın enerji üretimindeki önemli merkezlerinden biri olan Keban Barajı'nın ülke ekonomisindeki yerine değinen öğrenci, tarihi Harput Kalesi hakkında da bilgiler verdi. Harput Kalesi ile ilgili halk arasında anlatılan 'harcında su yerine süt kullanıldığı' rivayetini de arkadaşlarıyla paylaşarak sunumuna renk kattı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Elazığ'ın dünyaca bilinen halk oyunu Çayda Çıra oldu. Sınıf öğretmeninin de katkısıyla anlatılan hikâyede, geçmişte birbirini seven iki gencin karanlık gecelerde mum ışıklarıyla haberleşmesinin bu geleneğe ilham verdiği aktarıldı.

Minik öğrencinin anlattığı bu hikâye, sınıftaki arkadaşları tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi. Sunumda Elazığ'ın yöresel lezzetlerine de yer verildi. Orcik (cevizli sucuk), sırın, içli köfte ve Harput köfte gibi kentin meşhur tatları tanıtıldı.