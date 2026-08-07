İstanbul'un önemli inanç ve kültür merkezlerinden Eyüpsultan Meydanı, artan ziyaretçi yoğunluğu ve günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yenileniyor. İBB Miras tarafından hazırlanan proje, Koruma Bölge Kurulu onayının ardından uygulamaya alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un tarihi ve manevi simge noktalarından Eyüpsultan Meydanı için kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. 'Eyüp Sultan Cami ve Çevre Düzenleme Avan Projesi' kapsamında düzenlenen çalışmalarda ilk taşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan yerleştirdi. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB bürokratları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İlk taşın konulmasının ardından değerlendirmelerde bulunan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Meydanı'nın İstanbul için çok özel bir alan olduğunu belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Aslan, meydan düzenlemesiyle alanın İstanbulluların daha rahat kullanabileceği, yılın her döneminde etkin şekilde değerlendirilebilecek bir yaşam alanına dönüşeceğini söyledi.

'İSTANBUL'DA DÜZENLEDİĞİMİZ 34. MEYDAN OLACAK'

Eyüpsultan Meydanı'nın İstanbul'da düzenlenen 34. meydan projesi olacağını ifade eden Aslan, bugüne kadar 33 meydanın yenilenerek vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti.

Proje kapsamında tarihi ve manevi kimliğin korunacağını vurgulayan Aslan, 'İstanbul'a yakışır, bu kentin tarihine yakışır bir meydan olacak. Yeşil alanı olan ve halkla bütünleşecek bir meydan oluşturacağız.' dedi.

Eyüpsultan'ın dini ve tarihi açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aslan, meydan düzenlemesinin hem ziyaretçiler hem de bölge sakinleri için önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

'İSTANBUL'UN KALBİ BİZİM İÇİN EYÜPSULTAN'

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de projenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, yaklaşık iki yıldır bu çalışmanın hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Eyüpsultan'ın Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan önemli bir merkez olduğunu ifade eden Özmen, meydan düzenlemesiyle ilçeye değer katacak bir çalışmaya imza atılacağını kaydetti.

Çalışmaların Ağustos 2026'da başladığı, projenin 2027 yılı Ramazan ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Programın ardından Başkan Vekili Nuri Aslan ve beraberindeki heyet, çevredeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.