Bursa Büyükşehir Belediyesi, atık azaltma, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve enerji geri kazanımı gibi konularda stratejiler geliştirilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ne inceleme gezisi düzenledi.

BURSA (İGFA) - Yeniden yeşil ve daha yaşanabilir bir Bursa hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi stratejilerine yön vermek amacıyla diğer kurumlarla da işbirliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi ve Mehmet Tözün Bingöl ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Ahmet Cihat Kahraman'dan oluşan heyet, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulunuldu.

Heyet, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve Çevre Koruma ve Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ile görüşerek atıktan enerji teknolojilerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.