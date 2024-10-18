2024-2025 Bursa Süper Amatör Lig, sezonu bu hafta 19-20 Ekim itibari ile start veriyor.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 3 Grup'ta 34 takımın kıyasıya mücadele edeceği Lig'de gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Bal Ligi'ne yükselme play-off maçları oynamaya hak kazanacaklar. Gruplarındaki son 3 takımlarda 1. Küme'ye düşecekler.

Lig de bazı takımların genç kadrolara yer vereceği sezonda kimi takımlarında üst düzey kadrolara yüksek bedeller ödedikleri gözlerden kaçmıyor.

A Grubun'da Kestel Belediyespor, Yavuzselim G. Birliği, Yunusemre Arda Spor, Yenişehir Belediyespor ve Panayırspor ile Bağlarbaşıspor’un iddialı takımlar kurdukları camiada uzun süredir konuşuluyor.

B grubunda ise Kurtuluşspor, Burgazspor, Elbeyli Üzümspor, Arabayatağıspor, Akhisarspor, Küplüpınar Yeşildağspor’un da hedefte olacak takımlar arasında olduğu kamuoyunda konuşulanlar arasında.

C grubunda sporseverlerin deyimiyle tam bir şampiyonlar ligi. Başta müthiş bütçe ile transferler yapan Akran Gemlikspor olmak üzere, Mudanyaspor, İnegöl Orhaniyespor, Zaferspor, Çakırlıspor, İnegöl Alanyurtsspor grubun şampiyonluk adayı olarak gösteriliyor.