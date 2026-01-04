Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin dış politikasının güç odaklarına göre değil, uluslararası hukuk ve millet iradesi temelinde şekillendiğini vurgulayarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını 'sorumsuzluk' olarak nitelendirdi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politika anlayışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç, Türkiye'nin uluslararası alandaki tutumunun güç dengelerine göre değil; uluslararası hukuk, siyasi meşruiyet ve millet iradesi esas alınarak belirlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adalet, hakkaniyet ve vicdan temelli bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getirdiğini belirten Tunç, Türkiye'nin küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket eden ilkeli bir duruş sergilediğini vurguladı.

Bu çizginin açık ve tutarlı olduğuna dikkat çeken Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları eleştirerek, söz konusu ifadelerin diplomatik hassasiyetlerden uzak olduğunu ve hukuki gerçekleri çarpıttığını belirtti. Tunç, bu yaklaşımı 'nezaketsizlik ve açık bir sorumsuzluk örneği' olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin dış politikasının köklü bir medeniyet birikimine dayandığını ve sorumlu devlet anlayışını yansıttığını ifade eden Bakan Tunç, dış politikanın günlük polemiklere malzeme yapılmaması gerektiğini vurgularken, Türkiye'nin bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeyi sürdüreceğini, krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumundan taviz vermeyeceğini kaydetti.