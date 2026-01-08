Bursa'da Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Görükle Raylı Sistem Hattı Uzatması ve Depo Sahası Ulaşım Hattı çalışmaları başlatılıyor.

BURSA (İGFA) - Çalışmalar kapsamında yapılacak 1,2 kilometrelik Görükle uzatması ile birlikte Depo Sahası Ulaşım Hattı, 22 araçlık parklanma hattı, idari binalar, araç ve hat bakım atölyesi ile araç yıkama hattı ünitesi gibi tesislerin inşası da planlandı. Tesisler, tüm raylı sistem araçlarının bakım, onarım ve işletme süreçlerini bütüncül biçimde yürütecek altyapıyı oluşturacak.

Üç kurum arasında imzalanan ortak protokole göre, genç ve sağlıklı ağaçlar uzman ekipler gözetiminde ve uygun tekniklerle belirlenen alanlara taşınacak.

İşlemler, Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve ilgili yasal izinler çerçevesinde yürütülecek.

Çalışmalar, yalnızca bugünün değil, geleceğin Bursa'sı için de daha güvenli, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre hedefiyle hayata geçiriliyor.