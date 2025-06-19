Bursa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürerek hem çevreye görsel zenginlik katıyor hem de vatandaşların nefes alabileceği alanlar oluşturuyor.BURSA (İGFA) - ‘Yeşil Bursa’ kimliğini kente tekrar kazandırmak için çalışmalara aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kente yeni yeşil alanlar kazandırıyor diğer yandan mevcut park ve yeşil alanların bakımlarını sürdürüyor.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Tarım Peyzaj AŞ iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, 674 personel tarafından toplam 93 park ve 9 milyon metrekarelik yeşil alanda temizlik, çim biçme, tanzim ve bakım işlemleri yürütülüyor.

Yeşil alanların daha temiz ve kullanışlı hale gelmesi için mesai harcayan ekipler, Bursalıların daha konforlu ve güvenli alanlarla vakit geçirebilmeleri için yaz boyunca çalışmalarını sürdürecek.

Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada hummalı bir şekilde çalıştığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Sorumluluk alanımızda bulunan 10'u kent parkı olmak üzere 93 parkta, yaklaşık 9 milyon metrekarelik yeşil alanda temizlik ve bakım işlemlerini ekiplerimiz özveriyle yapıyor. Halkımızın yaz aylarında daha temiz ve konforlu alanlarla vakit geçirmesini arzuluyoruz. Yaz boyunca ekiplerimiz sahada olacak. Halkımızın da parkları ve yeşil alanları korumasını, doğayı kirletmemesini istiyoruz” dedi.