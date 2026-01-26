Kayseri Talas Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği 'Başkan Amca'dan Karne Hediyesi - Çocuk Tiyatrosu' etkinlikleri, Körebe adlı oyunla başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara hem sevgi dolu hem de öğretici mesajlar verdi.

Konuşmasına çocukların yarıyıl tatilini kutlayarak başlayan Başkan Yalçın, 'Bugün Talas Belediyemizin bir etkinliği olarak hep birlikte Körebe oyununu izleyeceğiz. Öncelikle hepinize iyi bir tatil diliyorum. Kış mevsimindeyiz, karın tadını çıkarın ama üşütmeden, dikkatli olun' ifadelerini kullandı. Çocuklara anne ve babalarının sözünü dinlemenin önemini hatırlatan Yalçın, aile bağlarının değerine vurgu yaptı.

'BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİSİNİZ'

Çocukların toplumun en kıymetli hazinesi olduğunu dile getiren Başkan Yalçın, 'Sizler anneniz ve babanız için çok kıymetlisiniz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Öğretmenleriniz ve devlet büyüklerimiz için de çok kıymetlisiniz. Bu kıymetin farkına varmanız için gelin kendinizi bir alkışlayın' diyerek salonda renkli ve samimi anlar yaşanmasına vesile oldu.

ÇOCUK TİYATROSUNUN ÖNEMİ

Öğretmen kökenli bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, masal ve tiyatro oyunlarının çocuk gelişimindeki yerine dikkat çekti. Bu tür oyunların kelime dağarcığını geliştirdiğini, iletişim becerilerini güçlendirdiğini ve hayal dünyasını zenginleştirdiğini belirten Başkan Yalçın, 'Bu oyunlardan güvenmeyi, ilişkilerimizi düzenlemeyi ve anne babamızın sözünü dinlemenin önemini öğreniyoruz. O yüzden bu tür tiyatro oyunlarını çok kıymetli buluyorum' şeklinde konuştu.

ANNE VE BABALARA TEŞEKKÜR

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yalçın, çocuklarını gönül rahatlığıyla etkinliklere getiren anne ve babalara da şükranlarını sundu. Konuşmasını 'Hepinize sağlıklar ve iyi eğlenceler diliyorum' sözleriyle tamamlayan Başkan Yalçın, ardından minik izleyicilerin alkışları eşliğinde Körebe oyununu takip etti.

Talas Belediyesi, çocukların hem eğlenip hem öğrenmesini hedefleyen kültür ve sanat etkinlikleriyle yarıyıl tatiline renk katmaya devam ediyor.

İKİNCİ OYUN ÇARŞAMBA GÜNÜ

Program kapsamındaki ikinci gösteri olan 'Garfield Trafikte' tiyatrosu 28 Ocak Çarşamba saat 14.00'te yine KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.