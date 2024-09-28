Bursa’da bir palet fabrikasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler adeta göğe yükseldiBURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi İlçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlerin yayılmaması için büyük mücadele verdi.

Büyük paniğe neden olan olayda can kaybı yaşanmazken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonrası fabrikada büyük maddi hasar oluştu.