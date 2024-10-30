Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel çocuklara yönelik ‘Dijital İz’imin Farkındayım’ projesi tamamlandı.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘TÜBİTAK 4008’ programı kapsamında özel eğitim meslek okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak yürütülen ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ‘Dijital İz'imin Farkındayım’ projesi çerçevesinde bir süredir düzenlenen etkinlikler tamamlandı.

Özel eğitim meslek okullarında öğrenim gören öğrenciler, düzenlenen etkiniliklerde, özgeçmiş hazırlamaktan, sanal dünyanın faydaları ve zararlarına kadar bir çok konuda bilgilendirildi.