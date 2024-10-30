Millî Eğitim Bakanlığı Amerika Temsilcilikleri tarafından başlatılan "Cumhuriyetin Dizeleri" projesi kapsamında yüzlerce öğrenci, cumhuriyetin değerlerini kendi cümleleriyle ifade etti. "Özgürlük, eşitlik, bağımsızlık ve barış" temalarıyla yazılan şiirler, web sitesinde bir araya getirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde, Millî Eğitim Bakanlığı Amerika Temsilcilikleri tarafından başlatılan "Cumhuriyetin Dizeleri" projesi, Amerika Türkçe Okulu öğrencilerinin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Amerika Türkçe Okulu hafta sonu derslerinde öğretmenler, çocuklarla "Dersimiz: Cumhuriyete Doğru" başlığı altında cumhuriyetimizin değerlerini işledi. Ardından, #CumhuriyetinDizeleri projesi için öğrenciler tarafından yazılan üç ila altı kelimelik cümleler, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan cumhuriyet şiirlerine dönüştü. Oluşturulan bu şiirler, Amerika'da yaşayan Türk topluluğuna ve tüm dünyaya dijital ortamda sunuluyor.

Hayata geçirilen "Cumhuriyetin Dizeleri" projesi, öğrencilerin cumhuriyet üzerine düşünmelerini ve kendi kalemleriyle dizeler oluşturmalarını teşvik etti.

Proje kapsamında yazılan ve seslendirilen tüm şiirler, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak www.cumhuriyetindizeleri.com adresinde yayınlandı. Amerika Türkçe Okulu öğrencileri ve velileri, bu platform üzerinden çocuklarının yazdığı dizelere erişim sağlayabiliyor ve Cumhuriyet coşkusunu dijital dünyada kutlayabiliyor.