Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Olgun Gençlik Lokali’ndeki eğitimlere katılan 260 kursiyer 6 aylık eğitimlerini renkli bir etkinlikle tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Lokali'’nde 6 ay boyunca eğitim alan kursiyerler, yıl sonu etkinliğinde becerilerini sergiledi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan tesiste düzenlenen etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

260 katılımcının punch, amigurumi, çini, takı ve çanta, resim-ahşap-boyama, ritim, Türk sanat müziği ve bağlama olmak üzere 9 farklı branşta aldığı eğitimlerin sonunda düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dilek Tez ile Olgun Gençlik Lokali katılımcıları katıldı.

“KADINLAR İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ”

Olgun Gençlik Lokali’nin konumu itibariyle oldukça güzel bir tesis olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, buranın akşam saatleri ve hafta sonları da hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Nilüfer’in bir kadın kenti olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Kadınlar için ne yapmak gerekiyorsa, Nilüfer Belediyesi olarak bunları yapmaya hazırız. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmasını istiyoruz” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, kursiyerleri kutlayarak farklı mahallelerde bu alanların artmasını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dilek Tez de, Olgun Gençlik Lokali’ne sadece Cumhuriyet Mahallesi’nden değil Nilüfer’in dört bir yanından katılım olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eğitmenlere sertifika verdi. Başkan Özdemir, kursiyerlerin el emeği eserlerini ve resimlerini inceleyerek, Olgun Gençlik Lokali katılımcılarının ritim gösterisini de izledi.