Bursa, Kocaeli ve İstanbul’dan okul yöneticileri, 11-12 Ağustos 2025 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yöneticilerine Yönelik Yabancı Uyruklu Çocuklarla Çalışmaları Kolaylaştırma Semineri”nde buluştu. Proje, Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk çocuklarının erken çocukluk eğitimine erişimini artırmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da, Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğiyle düzenlenen seminer başladı.

“Türkiye’de Suriyeli ve İhtiyaç Sahibi Türk Çocuklara Yönelik Erken Çocukluk Eğitimi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, yabancı uyruklu çocukların eğitim süreçlerine entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Seminerin açılış konuşmaları, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Soner Can, GIZ Eğitim ve Gençlik Danışmanı Hakan Karaduman, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Ozan Özkaya ve Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Feyza Kübra Alpagat tarafından yapıldı. 2020’de başlatılan proje, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitime erişimi artırmayı ve eğitim kurumlarının niteliğini geliştirmeyi hedefliyor.

İki gün sürecek seminerde, okul yöneticilerine erken çocukluk eğitiminin önemi, aile katılımı, çocuk gelişimi, aile temelli alternatif eğitim yaklaşımları, okul öncesi çağdaki çocukların belirlenmesi, yabancı uyruklu çocukların eğitime erişimi, kayıt süreçleri, planlama, koordinasyon ve izleme çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler veriliyor.Bursa’daki Pilot Okullar

Proje kapsamında Bursa’da pilot uygulama için Yıldırım'dan 5 okul, Osmangazi'den 3 okul, İnegöl'den 1 okul, Kestel'den ise 1 okul seçildi.

Seminerin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edileceği öğrenildi.