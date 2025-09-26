BURSA (İGFA) - Bursa’nın köklü mutfağını öne çıkarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Mutfak Mirasına Sahip Çık’ programıyla kentin gastronomi kimliğini de kayıt altına alıyor. Geleneksel yemeklerin üretim süreçlerini izleyen ve tadım yapan ekipler, sahada sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirerek Bursa mutfak mirasını bilimsel yöntemlerle belgeliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, 26 Eylül Cuma günü başlıyor.

3 gün boyunca her yaştan lezzet tutkununu bir araya getirecek olan festival, çok zengin ve birbirinden farklı etkinliklere sahne olacak. Yerel, ulusal ve uluslararası birçok şefin gastro sahnelerinin olacağı organizasyon, onlarca panel ve söyleşi ile Bursa gastronomisini mercek altına alacak.

Festival kapsamında düzenlenen ‘Mutfak Mirasına Sahip Çık!’ projesi de Bursa’nın gastronomi kimliğini kayıt altına alıyor. Proje kapsamında saha gezileri yapan ekipler, sözlü tarih görüşmeleri yaparak geleneksel yemeklerin üretim süreçlerini izliyor. Diğer illerin gastronomi okullarından gelen akademisyen ve öğrencilerin projeye dahil olması farklı bölgelerden gelen bakış açıları ve akademik katkılar, Bursa mutfağının çok boyutlu biçimde ele alınmasını da mümkün kılıyor. Çalışmayla Bursa’nın mutfak mirası bilimsel yöntemlerle belgelenirken, genç kuşakların katılımıyla canlı ve sürdürülebilir bir şekilde yaşatılıyor. Akademisyenler ile öğrencileri sahada bir araya getiren projenin ilk verileri ise Uluslararası 4.Bursa Gastronomi Festivali’nde açıklanacak.

SONUÇLAR, FESTİVALDE PAYLAŞILACAK

Akdeniz Üniversitesi’nde Doç. Dr. Adem Arman, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Doç. Dr. Turgay Bucak, Bursa Uludağ Üniversitesi, Harmancık Meslek Yuksekokulu'ndan Öğr. Gör. Fatih Yıldırım ve Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Duygu Babat’ın yanı sıra çok sayıda gastronomi öğrencisinin çalışması ile hayat bulan projenin sonuçları, yine çalışmaya katılan hocaların sunumu ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Soner Küçük’ün konukluğunda paylaşılacak.

Festival kapsamında, ‘Mutfak Mirasına Sahip Çık!’ projesinin yanı sıra düzenlenecek sıra dışı etkinliklerden biri de “Şefler Köy Yollarında” olacak. Festivalden bir gün önce, yerel şeflerle birlikte ulusal ve uluslararası şeflerden oluşan özel bir ekip Bursa’nın ilçelerine giderek üreticilerle buluşacak. Yöresel tarifleri yerinde gözlemleyecek ekip, köylerde misafir edilecek ve edindikleri bu eşsiz deneyimleri festival sahnesine taşıyacak. Video ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak keşif, Bursa’nın mutfak mirasının tanıtımına güçlü bir katkı sağlayacak.

KADIN ŞEFLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRILACAK

Festivalde Mutfak Dostları Derneği iş birliği ile gerçekleştirilecek olan ‘Kadının Gücü: Mutfağın Değişen Dengeleri’ paneli ile kadın şeflerin görünürlüğü ve ilham verici deneyimleri paylaşılacak. Üç gün boyunca “Bursa Mutfağının Bilinmeyenleri”, “Sosyal Gastronomi: Sosyal Değişimde Gıdanın Üretim ve Sunum Boyutlarıyla Rolü”, “Gastronomi Kültürü, Sanat ve Zanaat”, “Gastronomi Kültürünün Yeme-İçme Sektöründeki Gelişmeye Etkileri”, “Yemek Kültürünün İletişimi: Gelenekselden Dijitale Geçiş”, “Gastronomi Diplomasisi: Sofradan Kültürel Markaya”, “Türkiye’de Zeytin ve Zeytinciliğin Durumu; Marmara Zeytinciliği”, “Tarımda Kaynak Kullanımı; Su ve Toprak Sağlığı İçin Adımlar”, “Gastronomi Rotası Deneyimleri”, “Kooperatiflerden Kent Sofralarına: Kadın Emeğinin Gastronomideki Yeri”, “Bursa’nın Turizm ve Gastronomi Geleceği”, “Gastronomiyi Dijitalde Tatmak”, “Bursa Gastronomisinde Yeni Vizyon”, “Gastronomi Turizmini Şekillendiren Kent Markaları”, “Balkanlardan Gelen Sıcak Mutfak Akımı”, “Gastronomide Yeterlilik, Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Tüketim”, “Bursa Gastronomisinin İzleri”, “Bursa’nın Lezzet Ekonomisi: Tarım, Üretim ve Yerel Kalkınma”, “Bursa’da Gastronominin Turizme Olan Etkisi” ve “Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım” başlıklı panel ve söyleşilerde sadece Bursa’nın değil gastronominin her disiplini konunun uzmanlarınca mercek altına alınacak.