İzmir Güzelbahçe Belediyesi, İzmir’in en modern hayvan barınağını hizmete açmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, İzmir’in en modern hayvan barınağını hizmete açmaya hazırlanıyor. 4 Ekim 2024 yılında Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde temeli atılan tesis 1 yıl içerisinde tamamlanarak açılışı gerçekleştirilecek. Başkan Günay, “Bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Bir yıl önce temelleri atılan Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi açılıyor. Başkan Mustafa Günay, müdürlerle yaşam merkezini gezdi.

Veteriner İşleri Müdürü’nden merkezle ilgili bilgiler aldı. 28 dönümlük arazide; 500 metrekarelik inşaat alanı içerisinde 200 adet kulübe bulunuyor.

Büyük bir alan üzerinde inşa edilen ‘Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostlar Yaşam Merkezi’ sokak hayvanlarının yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik olarak tasarlandı. Bu tesis, modern donanımı ve kapsamlı hizmet anlayışıyla hem hayvanlara hem de ilçeye önemli katkılar sağlayacak.

GENİŞ OLANAKLAR SUNAN BİR MERKEZ

Yeni barınma merkezi, sokak hayvanlarının sadece barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda sağlık, rehabilitasyon ve sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyor. Merkezde, sokak hayvanlarına yönelik geniş ve ferah alanların yanı sıra, tam donanımlı bir veteriner kliniği bulunuyor. Tedavi ve bakım süreçlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için ileri teknoloji tıbbi cihazlar ve ekipmanlar tesiste yer alacak. Hayvanların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bu ortamda, her türlü tıbbi müdahale ve iyileştirme çalışmaları yapılabilecek.

SOKAK HAYVANLARINA ÖRNEK PROJE

Güzelbahçe Belediyesi’nin bu dev projesi, sokak hayvanlarına güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmanın ötesine geçiyor. Merkezin açılmasıyla birlikte ilçede sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin bir üst seviyeye taşınması amaçlanıyor. Sokak hayvanları, bu modern tesis sayesinde artık sadece barınmakla kalmayıp, düzenli olarak tedavi edilecek ve beslenme ihtiyaçları da kesintisiz bir şekilde karşılanacak.

BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Güzelbahçe Belediyesi’nin İzmir Özel Türk Koleji ile ortaklaşa yapmış olduğu bu proje sokak hayvanlarına, hayvan haklarına verdiği önemi gösteriyor ve ilçe genelinde bu bilincin artmasına katkı sağlayacak.

Açılış için geri sayımın başladığı bu merkezin, kısa süre içinde kapılarını açarak, can dostlara huzurlu bir yaşam alanı sunmaya başlayacağını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bir yıl içerisinde çok büyük bir tesisi faaliyete geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu büyük eseri bizlere kazandıran İzmir Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış ve okul yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu eser hem sokaktaki can dostlarımızın çok daha modern bir alanda yaşamalarına imkân sağlarken, hem de sokakların güvenliği ile can dostlarımızın da güvenliğini sağlamış olacağız. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde tüm hayvan severleri ve vatandaşlarımızı açılışa davet ediyoruz” diye konuştu.