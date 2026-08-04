Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını günümüzle buluşturmak, akademisyenler, kamu yöneticileri, iş insanları, eğitimciler ve sivil toplum temsilcilerini aynı masa etrafında bir araya getirmek amacıyla, önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı ve 22. Dönem Bursa Milletvekili Mustafa Dündar öncülüğünde başlatılan Hüdavendigar Buluşmaları'nın 19.'su gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Toplantının konuk konuşmacısı Kuzey Makedonya'nın Tetova (Kalkandelen) Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üsküp Ensar Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki, Türkiye ile Balkanlar ve Kuzey Makedonya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hüdavendigar Mahallesi Osmangazi Camii Toplantı Salonu'nda düzenlenen Hüdavendigar Buluşmaları'nın Ağustos ayı toplantısına, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, 22. Dönem Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ve Hüdavendigar Buluşmaları platformu üyeleri katıldı.

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2024 yılı Aralık ayından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdikleri Hüdavendigar Buluşmaları'nda güncel ulusal ve uluslararası gelişmeleri Bursa perspektifinden değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Dündar, 'Bursa'nın geçmişinden aldığı birikimi geleceğe taşıma hedefiyle, fikir üretmeye ve ortak akıl oluşturma çalışıyoruz. Bu toplantımızda da Türkiye ile Balkanlar ve Kuzey Makedonya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Tetova (Kalkandelen) Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üsküp Ensar Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki'yi ağırlıyoruz' dedi.

Lise ve üniversite öğrenimini Bursa'da yaptığını, 12 yıl yaşadığı Bursa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Baki, 'Bursa demek, Üsküp, Saraybosna, Manastır, Kırçova, Prizren, Priştina, İşkodra, İskeç, Gümülcine, Selanik, Kavala demektir. Bu şehirler adeta bir coğrafyanın içinde Osmanlı Devleti'nin serpiştirdiği birer medeniyet kaleleridir. Bursa demek Balkanlar ve Batı Trakya demektir' şeklinde konuştu.

Bursa'nın Balkanlar ve Batı Trakya ile yakın ilişkilerinin günümüzde de devam ettiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Baki, 'Yani Rumeli, Balkanlar, Türkiye'siz, Anadolu'suz olmaz, Hamdolsun son yıllarda başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla ve tabii ki Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi gibi yerel yönetimlerin çalışmalarıyla ilişkilerimiz devam ediyor. Bursa belediyelerinin destekleriyle Balkanlar'daki Türk ve Osmanlı eserleri yenilendi. Bu ilişkileri sürdürülebilir hale getirmek büyük önem taşıyor. Bu noktada hizmetlerin akamete uğramaması gerekiyor' dedi.

Hüdavendigar Buluşmaları'na katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç da 'Biz öyle bir medeniyetiz ki, Adiyatik Denizi'nden Çin Seddi'ne kadar çok büyük bir coğrafyada ecdadımız varlığını sürdürmüş. Türkiye şu anda Balkanlar'da faaliyette bulunan kurumlarıyla ve firmalarıyla bölgede ekonomik olarak çok güçlü. Bunu arttırarak devam ettirmeliyiz ve daha güzel işleri de hep beraber yapmamız gerekiyor' şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Hüdavendigar Buluşmaları'na öncülük eden Mustafa Dündar tarafından Kuzey Makedonya'nın Tetova (Kalkandelen) Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üsküp Ensar Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki'ye teşekkür plaketi takdim edildi.