Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen Cankurtaran Gençlik Kampı'nda Temmuz ayı programları tamamlandı; liseli gençlerin doğa, spor, sanat ve farkındalık eğitimleriyle buluştuğu kampın Ağustos ayı dönemi için başvurular devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören Yaz Kampı'nı bu yıl da Cankurtaran Kamp Tesisi'nde sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, 4 gün süren ve eğlenceli etkinliklerle dolu kamp programlarına Denizli'nin farklı liselerinde öğrenim gören öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Temmuz ayı programları başarıyla tamamlanırken, Ağustos ayı dönemleri için başvurular devam ediyor.



GENÇLER DOĞAYLA VE SANATLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRİYOR



1200 metre rakımdaki Cankurtaran Mesireliği'nde, doğayla baş başa bir ortamda gerçekleştirilen kampta liseli gençler, modern şehir hayatının stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor.

Eğitim öğretim dönemi boyunca yorulan öğrenciler; doğa yürüyüşleri, sabah egzersizleri, takım yarışmaları ve spor turnuvaları ile fiziksel güçlerini artırırken, düzenlenen sanat atölyeleri ve açık hava sineması gösterimleriyle de kültürel ve sanatsal yönlerini geliştiriyor.

Ayrıca akşamları yakılan kamp ateşi etrafında bir araya gelen gençler; hem eğlenip sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar kuruyor hem de unutulmaz anılarla dolu bir kamp dönemi geçiriyor.



FARKINDALIK EĞİTİMLERİYLE KİŞİSEL GELİŞİME KATKI



Program kapsamında ayrıca gençlerin hem kişisel gelişimlerini hem de toplumsal bilinçlerini güçlendirmeye yönelik kapsamlı eğitim ve atölye çalışmaları düzenleniyor.

Katılımcıların çevresel ve sosyal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla, afet farkındalığı, su tasarrufu ve su bilinci, teknoloji bağımlılığı, iklim değişikliği ve sıfır atık başlıklarında eğitimler de kamp programında yer aldı.