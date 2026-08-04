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Bu çalışma bitirildikten sonra da asfalt kaplama işlemi gerçekleştirilecek. Altyapı ve üstyapısıyla baştan sonra yenilenen cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güvenli ve konforlu hale getirilerek trafiğe açılacak.

BUSKİ ekipleri, bölgede altyapıyı güçlendiren çalışmaların tamamlanması sonrası caddenin iki tarafında toplam 800 metre uzunluğunda kaldırım imalatına başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan Liman Caddesi'nde 400 metrelik güzergahta yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Liman Caddesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını nihayete erdirerek parke ve asfalt kaplama sürecine başladı.

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