Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerine yönelik önemli bir finansal destek protokolü hayata geçirildi. BESOB, Oda ve Garanti BBVA arasında imzalanan anlaşma kapsamında şartları sağlayan üyelerin 2026 ve 2027 yılı aidatlarının banka tarafından karşılanacağı açıklandı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Mudanyalı esnaflara yönelik yeni destek uygulamasını duyurdu.

Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB), Oda ve Garanti BBVA arasında imzalanan özel protokol kapsamında, belirlenen şartları yerine getiren üyelerin 2026 ve 2027 yılı oda aidatlarının banka tarafından karşılanacağını açıklayan Başkan Abdulazizoğlu, uygulamanın esnafa finansal açıdan önemli bir kolaylık sağlayacağını belirterek, protokolün Mudanya ve Bursa esnafı için hayırlı olmasını diledi.

Yapılan iş birliğinin esnafın yükünü hafifleteceğini vurgulayan Başkan Abdulazizoğlu, tüm üyeleri bu imkândan yararlanmaya davet etti.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Protokolden yararlanmak isteyen üyelerin, odadan temin edecekleri Faaliyet Belgesi ile en yakın Garanti BBVA şubesine başvurarak BESOB Bonus Troy Kredi Kartı talebinde bulunmaları gerekiyor. Daha önce alınmış Faaliyet Belgeleri de geçerli sayılacak.

Kartın teslim alınmasının ardından en az 1.000 TL tutarında alışveriş yapılmasıyla kart aktif hale gelecek.

Bu işlemi sonrasında üyelerin hesaplarına 2026 yılı oda aidat tutarı olan 3.310 TL değerinde bonus yüklenecek. Söz konusu bonus yalnızca Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası aidat ödemelerinde kullanılabilecek.

ÖDEME TAKVİMİ VE EK AVANTAJLAR

Mart ayı içerisinde başvuru yapan üyelerin bonuslarının Nisan ayında hesaplarına aktarılacağı bildirildi. Yüklenen puanlarla üyeler, odaya başvurarak 2026 yılı aidatlarını herhangi bir ücret ödemeden yatırabilecek.

Protokol kapsamında ayrıca 2026 ve 2027 yıllarında kredi kartı aidatı alınmayacağı açıklandı.

Bunun yanı sıra, ilerleyen dönemde kurum ve kuruluşlarla yapılacak yeni anlaşmalar sayesinde esnafın ek puan kazanma imkânı elde edeceği belirtildi.