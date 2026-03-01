Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin 2025 yılı çalışmaları kapsamında 60 gar ve istasyonun tarihi dokusu korunarak yenilendiğini, 16 noktada ise deprem güvenliği için statik güçlendirme gerçekleştirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 2025 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, 60 gar ve istasyonun tarihi kimliği korunarak modern ihtiyaçlara uygun şekilde yenilendiğini duyururken, çalışmalar kapsamında deprem güvenliğinin ön planda tutulduğunu, 16 gar ve istasyonda statik güçlendirme çalışması yapıldığını ifade etti.

Türkiye genelinde 948 gar ve istasyonda yolcu trafiğine hizmet verildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, demiryollarını daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.