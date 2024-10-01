Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir binanın önünden motosiklet çalan hırsızın görüntüleri, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.BURSA (İGFA) - Olay Bursa'nın Mudanya ilçesi, Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. 28 Eylül 2024 tarihinde, saatlerin 22:18'i gösterdiği sırada bir şahıs, binanın önünde duran motosikleti çaldı. Sabah uyandığında motosikleti göremeyen Mertcan Yıldırım güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde motosikletinin çalındığını tespit eden Yıldırım, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Motosikleti çalan hırsız henüz yakalanamazken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.