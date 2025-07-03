Usta yazar Turgut Özakman’ın kaleme aldığı eserlerden esinlenerek Minteks Sanat Akademisi’nin tiyatro öğrencileri tarafından hazırlanan “Estepa! Ah Şu Çılgın Turgut Hoca” adlı oyun, izleyiciden büyük ilgi ve uzun alkışlar aldı.BURSA (İGFA) - Minteks Sanat Akademisi’nin tiyatro öğrencileri, 26-27 Haziran 2025 tarihlerinde Bursa'da Podyum Sanat Mahal sahnesinde ilk oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturdu.

Metin düzenlemesini Tülay Yıldız Akgül’ün yaptığı, yönetmenliğini Mehmet Ali Dönmez’in üstlendiği oyunda, Fehim Paşa Konağı, Kanaviçe, Töre, Bir Şehnaz Oyun ve Resimli Osmanlı Tarihi gibi önemli yapıtlarından sahneler bir araya getirildi.

Bu özel seçki, Özakman’ın tiyatro dünyasına kattığı farklı dönem ve temaları aynı sahnede buluşturdu. Sahne, leb-i derya manzaralı, üç oda bir sofalı ve cumbalı cümbüşlü dekoruyla hem eğlenceli hem nostaljik bir atmosfer sundu.

Koreografi ve yönetmen yardımcılığı görevini Tuğba Nur Gökdeniz yürütürken, oyuncu kadrosunda Çağla Altıntaş, Ela Aşık, Gizem Elmas, Gözde Karaman, Irmak Gazioğlu, İrem Nur Türkoğlu, Kübra Uludoğan, Recep Karataş, Volkan Dursun ve Volkan Gapran yer aldı.

USTAYA SAYGI DURUŞU

Oyun sonunda Minteks Sanat Akademisi Kurucusu Özkan İrman, tiyatronun bir özgürlük alanı olduğuna vurgu yaparak, “Türk tiyatrosunun hafızası Turgut Özakman, tiyatronun toplumla kurduğu bağı anlamamıza ve bu sanata daha büyük bir sorumlulukla yaklaşmamıza vesile oldu. Tiyatro atölyesi öğrencilerinin ilk sahnesinde Turgut Hoca’ya saygı duruşunda bulunması, vefa sergilemesi de gurur verici" dedi.

Daha sona oyunun yönetmeni Mehmet Ali Dönmez’e plaket takdim eden İrman, bu süreçte sahneye emek veren tüm oyunculara, ekibe ve destek olan izleyicilere teşekkür etti.

Oyunun yapım sorumluluğunu Irmak Gazioğlu ve Selin İrman üstlenirken, müzikleri Eren Coşan ve Arda İrmantarafından hazırlandı. Afiş tasarımı Betül Çelik imzasını taşırken, basın ve yayın sorumlusu olarak Sibel Bağcı Uzun, fotoğraf ve video çekimleri için Meral Kuru, dekor tasarımı için ise Halil Beysir görev aldı.