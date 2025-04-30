Bursa’da Martı TAG uygulaması taksicilerin tepkisini çekiyor. Araçlar trafikten men edilirken, sürücülere 40 bin TL’yi aşan cezalar kesiliyor.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes DUYSUN / BURSA (İGFA) Martı TAG uygulaması, Bursa’da taksici esnafı ile gerilimi artırıyor.

Bireysel ulaşımı teknolojiyle buluşturan Martı TAG uygulaması, özel araç sahiplerinin aynı yöne gitmek isteyen yolcularla yolculuk paylaşmasını sağlıyor. Ancak uygulama, Bursa’da taksici esnafının tepkisini çekiyor.

Nilüfer Kültür Taksi durağından bir taksici, uygulama üzerinden yolcu taşıyan çok sayıda aracın trafikten men edildiğini ve sürücülere 40 bin TL’yi aşan cezalar uygulandığını belirtti.

Yolcu olarak uygulamayı kullananlara ise 4 bin TL ceza kesildiği ifade edildi.

Taksici, “İşlerimiz zaten durgun. Bursa’da İstanbul’daki gibi taksi sorunları yok. Kısa mesafe seçmiyoruz, kimseyi ayırmıyoruz. Bu uygulamayı istemiyoruz” dedi.

MARTI TAG BURSA’DA YASAL MI?

Taksici, Martı TAG’ın Bursa’da yasal olmadığını ve uygulamanın şu anda mahkeme sürecinde olduğunu ileri sürdü. Uygulamanın hukuki durumu netlik kazanmasa da, trafik ekiplerinin TAG kullanan araçlara müdahalede bulunduğu bildiriliyor. Bu da Martı TAG’ın Bursa’daki faaliyetlerini tartışmalı hale gelmesine yol açıyor.

Bir diğer taksici Salih Toprak ise TAG uygulamasına ek olarak korsan taşımacılık yapan araçlara da mücadele edildiğini belirtti. Toprak, “Emniyet güçleri birçok korsan taksiciyi yakaladı. Biz yasal çerçevede hizmet vermeye çalışırken bu tür uygulamalar işimizi zorlaştırıyor.” dedi.

TAKSİCİLER, DÜZENLEME TALEP EDİYOR

Bursa’daki taksici esnafı, hem TAG benzeri uygulamalara hem de korsan taşımacılığa karşı net bir tavır alıyor. Yetkililerden beklentileri ise şehirdeki taşımacılık sisteminin düzenlenmesi ve denetimlerin artırılması.