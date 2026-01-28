Bursa'da atık pillerin doğaya zararlarının anlatıldığı konferansa yoğun ilgi gösteren Hürriyet MTAL öğrencileri, 'Atık Piller Ses Oluyor' projesi kapsamında önemli bilgiler edindi.

BURSA (İGFA) - Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ekolojik Eğitim Kulübü ile Kuraklık ve Su Okuryazarlığı Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Kartanesi İşitme Cihazları Satış, Servis ve Uygulama Merkezi Kurucusu Enis Özgünay, öğrencilere 'Atık Pillerin Doğaya Zararları ve Doğanın Korunması' konulu konferans verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Özgünay, yürüttükleri 'Atık Piller Ses Oluyor' projesiyle atık pillerin çevreye zarar vermeden dönüştürüldüğünü, elde edilen kaynakla ihtiyaç sahibi işitme engellilere işitme cihazı ve bakım desteği sağlandığını anlattı. Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bursa Şubesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında okullarda çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Özgünay, 'Ağaç yaşken eğilir anlayışıyla çocuklarımızın çevreci bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz' dedi.

Okul Müdürü Oktay Güllü ise etkinliğin oldukça verimli geçtiğini belirterek, konferansın Erasmus kapsamında yürütülen 'Eğitimde Dünya Mirası Suyun Vazgeçilmez Yeri' ve 'Ekolojik Eğitim' projelerine katılan öğrencilerle uluslararası bir boyut kazandığını ifade etti. Güllü, çevre bilinci ve sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük etmeye devam edeceklerini vurguladı.