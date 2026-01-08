Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle oluşan olumsuzluklara karşı ekiplerin sahada olduğunu ve 42 ihbara müdahale edildiğini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri olası risklere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinden bu yana ALO 153 İletişim Hattı'na gelen 42 farklı ihbara hızlı şekilde müdahale edildiği bildirildi.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile günlük yaşamın aksamaması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için sahadaki müdahalelerine kesintisiz devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kuvvetli rüzgâr ve lodos nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.