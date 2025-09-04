Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla esaret yılları ve kurtuluş mücadelesini anlatan bir gösteri sunuldu. Duygulandıran anlatımlarla beraber yapay zeka destekli video gösterimleriyle adeta kurtuluş mücadelesi mecliste yaşatıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. 19 gündem maddesinin masaya yatırıldığı mecliste, İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla çeşitli gösterilere sahne oldu. Meclis üyeleri ve toplantıyı takip edenleri duygulandıran gösteride, İnegöl’ün kurtuluş izleri adeta mecliste yeniden canlandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü sebebiyle hazırlanan gösterimde, aynı zamanda İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu olan Kocatepe İlkokulu Sınıf Öğretmeni Kadir Nuri Kaya esaret yıllarını ve İnegöl’ün kurtuluş mücadelesini anlatan etkileyici bir anlatım gerçekleştirildi. Anlatım sırasında hem dönemin acıları hem de halkın direniş ruhu duygusal bir dille aktarıldı.

YAPAY ZEKA İLE ESARET VE KURTULUŞ GÜNLERİ CANLANDIRILDI

Belediye Başkanı Alper Taban ve Meclis Üyelerinin ilgiyle takip ettiği gösteride, en dikkat çeken bölümlerden biri de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı ve işgal yıllarını canlandıran video gösterimi oldu. O döneme ait tarihi fotoğrafların da canlandırıldığı video gösteriminde, izleyiciler adeta geçmişe yolculuk yaptı.

Yapılan anlatımda ve video gösteriminde; İnegöl’ün işgal yılları, esarete karşı direnişi, 13 ay 26 gün süren esaret yılları, yaşanan kahramanlıklar, İstiklal Madalyası alan ilk Türk çocuk olan İnegöllü Küçük Kamil’in hikayesi ve daha nice kahramanlıklar yeniden hatırlandı ve duygu dolu anlar yaşandı. Yapılan gösterimin ardından Belediye Başkanı Alper Taban başta İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu ve Kocatepe İlkokulu Sınıf Öğretmeni Kadir Nuri Kaya ile Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Volkan Derman olmak üzere anlatımda ve video gösteriminde emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.