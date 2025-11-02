Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kültür Fabrikası' etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün'ün katılımıyla düzenlediği sanat söyleşileri başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Fabrikası etkinlikleri kapsamında hazırladığı sanat söyleşileri, Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde başladı.

Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ile birlikte 'Türkiye'de 1950'den Günümüze Sanat' başlığı altında düzenlenen söyleşi serisi, beş oturum boyunca çağdaş Türk sanatının gelişimini, sanatçılarını ve yönelimlerini derinlemesine ele alıyor. Program kapsamında soyut sanatın yükselişi, Paris'te üretim yapan Türk sanatçılarının çalışmaları, galericilik, müzayedecilik ve koleksiyonculuk gibi konular değerlendiriliyor.

Serinin ilk oturumu, 'Tavanarası Ressamları ve Türkiye'de Soyuta Yöneliş' başlığıyla gerçekleştirildi. Söyleşide, II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de gelişen soyut eğilimlerin figüratif gelenekle kurduğu ilişki, genç kuşak sanatçılar arasında oluşan dayanışma ortamı ve dönemin sergi-eleştiri literatürü üzerinden yapılan örnek eser analizleri ele alındı. Katılımcılar, 1950'ler Türkiye'sinde soyut sanatın görünürlük kazandığı süreci tarihsel, estetik ve kurumsal boyutlarıyla inceleme imkânı buldu.

Kültür Fabrikası'nda Sanat Söyleşileri, Kasım ve Aralık aylarında yapılacak dört oturumla devam edecek. 8 Kasım ve 22 Kasım tarihlerindeki ikinci ve üçüncü buluşmalarda, 1950 sonrası Paris'te yaşayan ve üreten Türk ressamlarının sanat anlayışı değerlendirilecek. 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek dördüncü oturumda, Yüksel Arslan, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş ve Ömer Uluç'un sanat pratiği ve üretim biçimleri ele alınacak. Söyleşi dizisi, 20 Aralık 2025'te yapılacak 'Türkiye'de 1950 Sonrası Galericilik, Müzayedecilik ve Koleksiyonculuk' başlıklı beşinci oturumla sona erecek.