Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), çocukların kişisel gelişimine ve sosyal becerilerine katkı sunmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri bünyesinde yürütülen atölyelere Geyve Karaçam İlkokulu ve Kemaliye İlkokulu öğrencileri misafir oldu. SGM'de düzenlenen Mutfak, Tasarım ve Empati Atölyelerinde keyifli bir gün geçiren minik öğrenciler, eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Çocuk Kulüpleri bünyesinde yürütülen atölye çalışmaları yeniden kapılarını açarken, misafir okul etkinlikleri de büyük ilgi görüyor.

Bu kapsamda Geyve Karaçam İlkokulu ve Kemaliye İlkokulu'ndan gelen toplam 300 öğrenci, SGM'de düzenlenen Mutfak, Tasarım ve Empati Atölyelerinde keyifli bir gün geçirdi. 'Eğlenerek öğrenme' anlayışıyla hazırlanan etkinliklerde öğrenciler hem yeni bilgiler edindi hem de kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu.

Sosyal Gelişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, misafir okul etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceği belirtilerek, 'Sakarya'daki her çocuğun SGM ile tanışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de misafir okul etkinliklerimiz devam edecektir' ifadelerine yer verildi.

Renkli ve öğretici aktivitelerle dolu geçen günün ardından çocuklar, SGM'nin sunduğu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.