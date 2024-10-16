Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Osmangazi Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan Klasik Otomobil Turu, 12’inci kez yola çıkmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Klasik Otomobil Turu, bu yıl lösemi farkındalığını artırmak ve Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılını anmak amacı yollarda olacak.

Türk otomotivinin başkenti Bursa, 12. Klasik Otomobil Turu’na hazırlanıyor, Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Osmangazi Rotary Kulübü tarafından12.si düzenlenecek olan Klasik Otomobil Turu, 19 Ekim Cumartesi günü Bursa’nın tarihi güzellikleri ve doğal manzaraları eşliğinde gerçekleşecek.

Aynı gün saat 11.00’de Osmangazi Meydanı’ndan start alacak olan Klasik Otomobil Turu,şehri kat edecek ve Mudanya – Tirilye’ye ulaşarak ilk etabı tamamlayacak.

Turun öğleden sonraki etabı ise Trilye’de başlayacak ve Eker Meydan’daki etkinlikle son bulacak.