Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik Okul Komutanlığınca düzenlenen 44. Dönem Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Kursu'nun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik Okul Komutanlığı tarafından düzenlenen 44. Dönem Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Kursunun başarıyla tamamlandığını açıkladı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kursun güvenli motosiklet kullanımı ile ileri sürüş tekniklerinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.
Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığınca gerçekleştirilen;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 19, 2026
✔️'44'üncü Dönem Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Kursu' başarıyla tamamlandı.????????⚠️
????Bursa pic.twitter.com/yhJHVGR5ec
Eğitim programı kapsamında kursiyerlere güvenli sürüş, risk analizi, trafik güvenliği ve ileri motosiklet kullanım teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler verildi. Komutanlık, söz konusu eğitimlerle personelin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, görev sırasında trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.