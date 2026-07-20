BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen törene; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa AK Parti Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, il protokolü, iş dünyası ve STK temsilcileri ile aileler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 27 bölümden binin üzerinde öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, 'Bugün hepimiz gurur doluyuz. Çünkü bu başarı sadece bireysel bir çabanın değil, ortak bir hayalin sabırla ve sevgiyle inşa edilmiş karşılığıdır' diye konuştu.

103 farklı ülkeden öğrencinin BTÜ'de öğrenim gördüğünü dile getiren Rektör Çağlar, 'Bu öğrencilerimiz aynı kampüsü, aynı hayalleri paylaşıyor. Ancak ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizler, bu umutların üzerine gölge düşürüyor. Filistinli, Ukraynalı ve Doğu Türkistanlı öğrencilerimiz ailelerinin geleceğine dair endişeyle yaşamlarını sürdürüyor. Bu tablo bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. İnsan hakları, yalnızca güçlülerin veya müttefiklerin haklarını koruyan bir araç hâline geldiğinde evrensel niteliğini kaybeder. Bu bağlamda üniversiteler yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda adaleti savunan, insan onurunu önceleyen, hakikatin peşinden yürüyen ve evrensel vicdanı yaşatan kurumlardır. Bizler gençlerimizi yalnızca iyi birer meslek sahibi bireyler olarak değil; aynı zamanda insan haklarına saygılı, adaleti önceleyen ve haksızlık karşısında sessiz kalmayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz' dedi.

'GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK LİDERLER SİZLER OLACAKSINIZ'

Mezuniyetin artık bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Rektör Çağlar, 'Her birinizi yeni hayatlara, yeni başlangıçlara uğurluyoruz. Üniversitemizde aldığınız bilgi, donanım ve tecrübe aktarımı ile hayata çok iyi hazırlandınız. Sizler ülkemizin kalkınmasına, milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacaksınız. Ülkemizin bilimde, teknolojide ve üretimde yükselişine geleceği şekillendiren liderler olarak katkı sunacaksınız. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı vizyonu sizlerin aklı, emeği ve yüreğiyle daha da güçlenecek. Ve yine inanıyoruz ki dünyanın özlemle beklediği huzur ve adalet sizlerin inşa ettiği güçlü bir Türkiye ile hayat bulacak' ifadelerini kullandı.

Öğrencilere hayata dair tavsiyelerde de bulunan Rektör Çağlar, şunları sözlerine ekledi: 'Teknolojiyi, yapay zekâyı mesleğinizin bir parçası yapın; ancak özgün düşünceniz onun hep birkaç adım önünde yürüsün. İlham alın ama son sözü daima siz söyleyin. İş yaşamında yalnızca bilginizle değil; ahlaki duruşunuz, etik değerleriniz ve toplumsal sorumluluğunuzla da fark yaratın. Geleneklerimiz ile milli ve manevi değerlerimiz, geleceğe yürürken en güçlü rehberiniz olsun. Zamanı iyi yönetin. Çünkü geri alamayacağınız tek şey zamandır. Başarıyı mutlulukla eşitlemeyin. Gerçek mutluluk, kendinize ve değerlerinize sadık kalabildiğiniz anlardadır. Hata yapmaktan korkmayın. Merak edin, sabredin, azmedin ve tutkularınızı asla kaybetmeyin. Hayatın sizden aldıklarına değil, sizin hayata kattıklarınıza odaklanın. Ne olursa olsun doğruluktan ayrılmayın. Yüreğiniz umutla dolu, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun.'

VALİ EROL AYYILDIZ: ÜLKEMİZİN SORUMLULUĞUNU SİZLER ÜSTLENECEKSİNİZ

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet sevincini öğrenciler ve aileleriyle birlikte yaşamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, mezun olan tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Bursa Teknik Üniversitesinin genç bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede önemli başarılara imza attığını ifade eden Vali Ayyıldız, üniversitenin yetiştirdiği nitelikli gençlerle geleceğe güçlü katkılar sunduğunu söyledi. Üniversitelerin yalnızca istihdama yönelik eğitim veren kurumlar olmadığını vurgulayan Vali Ayyıldız, üniversite eğitiminin bireyleri hayata hazırlayan önemli bir süreç olduğuna dikkat çekti. Mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Vali Erol Ayyıldız, 'BTÜ'nün gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirdiğine gönülden inanıyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimizi ve fedakâr ailelerini tebrik ediyorum. Gelecekte ülkemizin sorumluluğunu üstlenecek olan siz gençlere güveniyoruz' dedi.

Mezuniyet töreninde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Teknik Üniversitesinin yenilikçi devlet üniversitesi vizyonuyla her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek, mezunların Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. Dünyanın bugün her zamankinden daha fazla vicdanlı ve nitelikli insanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Milletvekili Kılıç, BTÜ'nün bu anlayışla yetiştirdiği öğrencilerin ülkeye değer katacağını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından okul birincisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencisi Aksel Kazak'a, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve tüm protokol tarafından plaketi takdim edildi. 3,88 not ortalamasıyla okul birincisi olan Aksel Kazak, mezuniyetin hem heyecan hem de burukluk taşıyan özel bir dönüm noktası olduğunu belirterek, başta ailesi ve hocaları olmak üzere öğrenimi boyunca kendisine katkı veren herkese teşekkür etti.

Fakültelerinde dereceye giren öğrencilere plaket takdimi ile devam eden törende mezun öğrenciler, bölümler halinde sahnede yerlerini aldı. Bursa Teknik Üniversitesi 2026 Mezuniyet Töreni; 5 fakülte, 27 bölümden mezun olan binin üzerinde öğrencinin kep atması ile sona erdi.