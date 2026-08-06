Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat vizyonunu yansıtan Uluslararası Bursa Festivali, bu yıl ilk kez minik sanatseverlere de kapılarını açarak Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda çocukların neşesiyle renklenen özel bir programa imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, ilklere sahne oldu. Etkinlik takviminde tiyatro oyunlarına ilk kez yer verilen festivalde, yine ilk kez çocuklara özel bir gösteri gerçekleştirildi. Uludağ İçecek ana sponsorluğunda organize edilen 64'üncü Uluslararası Bursa Festivali, onuncu etkinliğinde minik sanatseverleri 'Efsane Dinozorlar Gizemli Geçit-2' adlı çocuk tiyatrosu ile buluşturdu.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun, çocuklara hayal gücü ve macera dolu bir dünyanın kapılarını açtı. Oyunda dinozorların büyüleyici dünyası; gerçekçi dinozor kuklaları, etkileyici sahne performansları ve renkli sahne gösterileri eşliğinde çocukların beğenisine sunuldu.

BAŞKAN VEKİLİ BİBA, AİLESİ İLE KATILDI

Çocukların neşesine alkışların eşlik ettiği unutulmaz gösteriye, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik de aileleriyle katıldı. Çocukların kimi zaman şaşkınlıkla kimi zaman büyük bir heyecanla takip ettiği oyun, Açıkhava'yı dev bir macera sahnesine dönüştürdü. Minik sanatseverlerin kahkahaları ve coşkulu alkışları gece boyunca yankılandı. Tiyatro oyunu sonunda BKSTV Genel Sekreteri Gencer Uçar, sergiledikleri başarılı performans dolayısıyla oyunculara çiçek takdim etti.