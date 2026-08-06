Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hava Kalitesini İyileştirme Projesi 3. Etap çalışmaları kapsamında engelliler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve devlet desteğiyle yaşamını sürdüren aileleri doğalgaz ile buluşturuyor. Büyükşehir'in kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceği projeyle ilgili 5 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yetim, dul, özel ihtiyaç sahibi ve devlet desteğiyle yaşamını sürdüren ailelere yönelik Hava Kalitesini İyileştirme Projesi'nin 3. etap çalışmalarına başlıyor.

İlk iki etapta 300'ün üzerinde haneyi doğalgazla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, etaplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği proje kapsamında engelliler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve devlet desteğiyle yaşamını sürdüren aileleri ücretsiz doğalgaz desteği sağlanacak. Projeden kömür ve benzeri katı yakıt kullanan aileler faydalanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 EYLÜL

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve daha temiz, sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, 100 haneye ücretsiz doğalgaz bağlanacak. Projeyle ilgili 5 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Başvurular www.sakarya.bel.tr adresindeki formu doldurarak gerçekleştirebilecek. Değerlendirme süreçlerinin ardından projeden faydalanacak hak sahipleri doğalgaza ücretsiz kavuşacak.