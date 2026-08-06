Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile birlikte Bosna Hersek Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Ortak akıl ve birlikteliğin önemi vurgulanan ziyaretler kapsamında Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla istişarelerde bulundu. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek'in de eşlik ettiği ziyaretler, şehir içinde sakin bir dinlenme alanı sunan Kanyon Park ile devam etti. Ziyaret kapsamında parkta piknik yapan ailelerin talep ve önerileri dinlenirken çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Selçuklu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin hizmet ve talep tespiti konusunda verimli olduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Hemşehrilerimizle her fırsatta birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda Selçuklu'da hizmetlerimizi her yaştan vatandaşa ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda çok önem verdiğimiz esnaf ziyaretlerimize de devam ediyoruz. Ziyaretlerimizde hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı dinleyerek talep ve öneriler noktasında önemli hususlara değiniyoruz. Onların bu konudaki geri dönüşleri bizler için de çok önemli. Bu ziyaretler gönül bağımızın güçlenmesine de vesile oluyor, çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi ona göre şekillendiriyoruz. Hemşehrilerimizin bizlere gösterdiği ilgi ve teveccüh, sorumluluğumuzu her geçen gün daha da artırıyor. Selçuklu'yu ortak akıl ve istişare kültürüyle daha güzel yarınlara taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı, bereketli kazançlar; vatandaşlarımıza da sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.'