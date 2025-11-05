Manisa'da Yunusemre Halk Eğitim Merkezi TSM Korosu, şef Şebnem Coşkun yönetiminde hazırladığı 'Sarı Zeybek' konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan repertuar, Yunusemre Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda sahnelendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da düzenlenen programa Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, Eğitim-İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Lale Kale, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, sendika temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konser, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıldönümü dolayısıyla düzenlendi.

Yunusemre HEM Müdürü Ayşen Oğuz, konserle ilgili yaptığı açıklamada, 'Kurumumuz bünyesinde, Şef Şebnem Coşkun yönetiminde bir buçuk ay gibi kısa bir sürede Atamızı anlatan ve onun sevdiği eserlerden oluşan bir repertuar hazırladık. Konserimizde toplam 22 eser yer aldı. Bunlar arasında Atatürk'ün çok sevdiği musiki eserleri ve Rumeli türkülerine de yer verdik. Toplamda 30 koristimiz ve 8 kişilik saz ekibimiz görev aldı. Çok keyifli bir çalışma oldu' dedi.

Konser sonunda konuşan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Atatürk'ün Cumhuriyet'e olan inancını vurgulayarak, 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim naciz vücudum elbet toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' demiştir. Biz bugün Cumhuriyetimizin 102. yılında Atamızı anıyoruz. 102 yıl önce emperyalist güçlere baş kaldıran, silah arkadaşlarıyla bu cennet vatanı bizlere emanet eden kurucu önderimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı konser için başta Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Ayşen Oğuz'a ve Şef Şebnem Coşkun'a teşekkür ediyorum. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Korosu üç yıldır bizlere çok güzel etkinlikler sunuyor. Salon her yıl izleyiciyle doluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gurur duyuyoruz' diye konuştu.