Bursa Gökkuşağı Koleji, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını karne töreni ve öğrencilerin 'Enerji Verimliliği Haftası' kapsamında hazırladığı sergiyle coşkuyla tamamladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın eğitimde global yüzü Gökkuşağı Koleji, yarıyıl tatiline anlamlı bir etkinlikle girdi.

1997'den bu yana eğitimde 29 yıllık bir ekol oluşturan ve Türkiye'nin sınırlı sayıda Cambridge International School akreditasyonuna sahip kurumlarından biri olan kolejde, öğrenciler hem karne sevinci yaşadı hem de 'Enerji Verimliliği Haftası' kapsamında hazırladıkları projelerini sergiledi.

Törende, uluslararası müfredat çerçevesinde sergiledikleri üstün başarılar ödüllendirilirken, kampüs fuayesinde açılan 'Geleceğin Enerjisi' sergisi büyük ilgi gördü. Öğrenciler, geri dönüştürülebilir malzemelerle tasarladıkları maketler, enerji tasarrufunu anlatan infografikler ve 'Sürdürülebilir Bir Dünya' temalı çalışmalarını velilerle paylaştı.

Okul yetkilileri, Gökkuşağı Koleji'nin yalnızca akademik başarıya odaklanmadığını, öğrencileri dünyaya duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yetiştirdiğini vurguladı. Açıklamada, 'Bu sergi, 29 yıllık köklü geçmişimizin bir yansıması olan 'sorumlu dünya vatandaşı' vizyonumuzun en somut örneğidir' denildi.