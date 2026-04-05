Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali, sporun coşkusunu farklı branşlarda yediden yetmişe herkese yaşatmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Kent Konseyi ve üniversitelerin iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bursa Uluslararası Spor Festivali', birbirinden renkli etkinliklerle sürüyor.

BOTANİK'TE ORYANTİRİNG HEYECANI

Festival kapsamında Erdem Saker Botanik Parkı'nda düzenlenen oryantiring yarışması, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa'nın önde gelen şirketlerinden toplam 130 kişinin katıldığı etkinlikte, yarışmacılar yön bulma becerilerini kullanarak parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Şirket çalışanlarını spor aracılığıyla bir araya getiren organizasyonda, katılımcılar hem rekabet etme hem de ekip içi iletişimi güçlendirme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan yarışta, dayanışma ve takım ruhu ön plana çıktı.

MERİNOS'TA OKÇULAR HEDEFİ 12'DEN VURDU

Festival kapsamında Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü dolayısıyla 1326 Bursa Fetih Kupası da düzenlendi. 'Köklerimizden Geleceğe' temasıyla Merinos Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvada, geleneksel Türk okçuluğunun en mahir ustaları, kadim şehrin şanına yaraşır bir mücadele sergiledi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda, sporcular hedefi tam isabetle vurabilmek için tüm yetenekleri sergiledi.

'Hareket Eden Bursa, Sağlıklı Bursa' sloganıyla gerçekleştirilen 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali, 19 Mayıs Salı gününe kadar 17 ilçede tüm hızıyla devam edecek. Festival takvimiyle ilgili detaylı bilgi için https://busf.com.tr/ adresi ziyaret edilebilir.