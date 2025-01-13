Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi ve Gemlik Gençlik Merkezi, sınav dönemi nedeniyle 24 Ocak'a kadar 24 saat kesintisiz hizmet verecek.BURSA (İGFA) - Gençlik merkezleriyle gençlere güvenli bir ortamda ders çalışma imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sınav haftası nedeniyle Görükle Gençlik Merkezi ve Gemlik Gençlik Merkezi’nde 24 saat hizmet uygulamasını başlattı.

Sınav döneminin başlamasıyla birlikte 24 Ocak tarihine kadar 7/24 açık olacak olan gençlik merkezleri, üniversiteli gençlerin sınavlara konforlu bir ortamda hazırlanmasına fırsat sunuyor.

Kesintisiz hizmet uygulaması gençlerden büyük ilgi görürken, Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sıcak çorba ikramı da yapılıyor.