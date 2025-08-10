Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli Kocasu Çayı’nda düzenlenen rafting turuna katılan gençler, adrenalin ve heyecan dolu bir gün geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gülümseyen Gençlik’ buluşmaları kapsamında rafting etkinliği düzenlendi.

Orhaneli ilçesi Kocasu Çayı’ndaki rafting parkurunda yapılan programda, gençler bindikleri botlarla kendilerini suyun akışına bıraktı. Eğlence ve adrenalin dolu anlar yaşayan gençler, unutamayacakları bir gün geçirdi.

Rafting ile takım ruhunu deneyimleyen gençler, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.