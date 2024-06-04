Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü gününde, Yunuseli Havaalanı’nda kurulan sahnede konser veren Madrigal grubu gençler tarafından coşkuyla karşılandı.BURSA (İGFA) - Madrigal grubu, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Bursalılara müzik dolu bir gece yaşattı. “Seni Dert Etmeler” adlı şarkısıyla uzun süre müzik listelerinden düşmeyen Madrigal, “Geçme Artık Sokağımdan”, “Sen ya da Hiç” “Ne zamandır Sendeyim” gibi parçalarını Bursalı hayranları için seslendirdi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konsere on binlerce kişi katıldı. “Estarabim”, “ Kum Gibi”, “Yalnızca Sitem” gibi sevilen eserleri de yorumlayan Madrigal, konser kalabalığını arkasına alarak bir özçekim gerçekleştirdi.

Kaynak: igf