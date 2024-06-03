Kariyerinde başarılı olanlar Mint Organizazyon İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe organizatörlügünde yapılan İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesinde ödüllerini İstanbul'da Green Park Otel'de Bircan Bali ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreninde ödüllerini aldı. Geceye usta oyunculardan Aydemir Akbaş , Erkal Sonel , Nadide Sultan gibi Ünlü isimler ve basında katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Kariyerinde başarılı olanlar ödüllerini İstanbul'da yer alan Green Park Otel'de düzenlenen Bircan Bali ve Gökay Kalaycıoglu sunumuyla gerçekleşen İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreninde ödüllerini aldı. Geceye ünlü isimler ve basın da katıldı.

Iş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödül Gecesi'nde "Yılın Öne Çıkan Genç İş İnsanı" ödülüne layık görülen Erhan Yıldırak, "İyi Akşamlar diliyorum herkese böylesine güzel bir gecede bu anlamlı ödülü bize layık gördüğünüz için çok onur duydum. Ben başarının bir ekip ve organizasyon işi olduğuna inanıyorum.Tabi bu gün buraya yalnızca şirketimin temsilcisi olarak değil aynı zamanda çokta büyük bir aileyi temsilen geldim. Başta değerli çalışma ekibime, mesaiarkadaşlarımıza , iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, partnerlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu gün bu ödülü tüm genç sanayici meslektaşlarım adına almak istiyorum. Fabrikalarda, atölyelerde, makinalarının başında üreterek, katma değer sağlayarak,

memleketine fayda sağlamayı hedefleyen tüm genç imalatçılar ve sanayiciler adına almak istiyorum.Sağlıkla ve başarıyla kalın. İyi akşamlar." diyerek konuşmasını bitirdi.Basarılı iş insanı Erhan Yıldırak , Gecede Sevtuğ Kasapbaşoğlu ile kırmızı halıda röportajda gerçekleştirdi.