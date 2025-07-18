Bursa'da Gemlik Belediyesi, bölgenin en yoğun tatil bölgelerinden biri olan Kumla’da temizlik çalışmalarına hız verdi.BURSA (İGFA) - Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Postane Caddesi ve PTT yanındaki alanlarda kapsamlı bir temizlik ve ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, kent estetiği ve halk sağlığı açısından düzenli temizlik faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ekiplerimiz, kent içinde kalan noktalarda büyümeye başlayan yabani otları budarken, ortaya çıkan atıkları da titizlikle topladı. Temizlik çalışmalarımız Kumla ve diğer bölgelerde önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edecek.”