Bursa'da Karacabey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören Ihlamur Festivali, Karacabeyli Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği ile başlamıştı. Karadeniz Günleri ile devam eden festival önceki akşam Türk Halk Müziği ile dün akşam sahne alan Roman Orkestrası konserleriyle son buldu.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören Ihlamur Festivali, bu yıl da coşkuyla gerçekleşti.

Festival, İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla açılışı yapılan ‘Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği’yle başlayıpakşam gerçekleşen Çalgıcı Mektebi konseriyle sona erdi.

‘Alışveriş Şenliği’ ile başlayan etkinliklerin devamında ‘Karadeniz Günleri’ etkinliği İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer Üstündağ, Karacabey Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeki Baştan,Karacabey Hemşeri Dernekleri Federasyon Başkanı Osman Bektaş ile Bursa Trabzonlular Derneği Başkanı Orhan Aygün’ünyanı sıra siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılımlarıyla gerçekleşti. Ihlamur Festivali kapsamında gerçekleşen Karadeniz Günleri, 3 gün boyunca Karadeniz yöresel şarkıları ve aktiviteleriyle sürdü. Açılış programının en renkli anlarından biri Kaymakam Kafkas ve Başkan Karabatı ile birlikte protokol üyelerinin katıldığı horon oldu. Açılışın ardından sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen sesiZeynep Başkan, Karacabey halkı ve diğer misafirlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

3 gün süren Karadeniz Günleri’nin ardından festival kapsamında sahne 2 gün boyunca Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü ekiplerinin konserleriyle doldu. Türk Halk Müziği ile Çalgıcı Mektebi Konserleriyle son iki akşam yazlıkçılara unutulmaz bir müzik dinletisi yaşatıldı.