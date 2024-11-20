Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu ve üst düzey yöneticiler, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte dikiş makinelerinin başına geçerek, şiddetle mücadeleye ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekildi.BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği ile Singer iş birliğinde, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında ‘EşitİZ Çantaları Dikiyoruz’ etkinliği düzenlendi.

Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi’ndeki etkinliğe, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal ve Kadın Meclisi üyelerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Ali Altunsoy, Mehmet Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programda, Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu ve beraberindekiler, dikiş makinelerinin başına geçti. Eğitmenlerden kısa bir bilgi alan Büyükşehir Belediyesi’nin erkek bürokratları, proje kapsamındaki ilk çantaları dikerek şiddetle mücadele ve cinsiyet eşitliği konusunda mesaj verdi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ‘EşitİZ Çantaları’ diktiklerini ifade etti. Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Aksakal, Merinos'un bu anlamda önemli fabrikalarımızdan biri olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden bu mekanı tercih ettik. Etkinliğimize katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ded.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise, etkinlikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda herkesin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattıklarını söyledi.

Birlikte atılacak her adımın, umutları ve şiddetten arınmış bir gelecek inşa etme kararlılığını temsil ettiğini belirten Gazioğlu, eşitlik bilincinin yerleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede temel bir unsur olduğunu belirterek, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemek hepimizin sorumluluğudur. Yerel yönetimler olarak şiddet sarmalını önlemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Kadınların her alanda güçlü bir şekilde yer alması için projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.